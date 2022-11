Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ : „Wir können vieles leisten, aber alle Bürgerinnen und Bürger müssen mitmachen!“

Trier Florian Zonker ist in Trier zuständig für den Katastrophenschutz. Er weiß, wie man sich auf mögliche Gefahren vorbereitet und was die Stadt für die Sicherheit der Bevölkerung tut.

Was tun im Falle eines Blackouts? Wie gut ist die Stadt Trier gewappnet, wenn flächendeckend der Strom ausfällt, das Handynetz zusammenbricht und der Ausnahmezustand eintritt?

"Wir sind gut vorbereitet und können vieles leisten, aber im Katastrophenfall ist auch jede Bürgerin und jeder Bürger gefragt", mahnt Florian Zonker und appelliert an die Eigeninitiative. Im ehrlichen Trierer Podcast verrät der Abteilungsleiter Katastrophenschutz, was zur optimalen Vorsorge dazugehört und weist auf die Verhaltensweisen hin, wenn in der Stadt die Sirenen ertönen. Bei der Grundversorgung genießt Trier im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden Deutschlands aber einen immensen Vorteil.