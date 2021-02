Podcast „Im Leben ni(s)cht!“ : Karin Kaltenkirchen: „Es geht um nicht weniger als um das Überleben"

Special Trier Seit 22 Jahren ist Karin Kaltenkirchen Geschäftsführerin des Modehaus Marx. Im Podcast „Im Leben ni(s)cht“ spricht sie unter anderem darüber, wieso das Online-Geschäft für sie nicht in Frage kommt.

"Es ist wie Kapitän zu sein in stürmischer See und es geht um nicht weniger als um das Überleben." Das ist die Bewertung von Karin Kaltenkirchen für ihre gegenwärtige in Zeiten des Lockdowns. Seit 22 Jahren ist sie Geschäftsführerin des Modehaus Marx an der Basilika, das auf eine 186-jährige Geschichte zurückblickt.