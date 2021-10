Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ : “Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht übers Kochen nachdenke“

Special Trier Falko Weiß ist gebürtiger Eifeler, hat einen Catering Service und die einzige Kochschule in der Umgebung von Trier. Im Podcast „Im Leben ni(s)cht!“ erzählt er vom Wettbewerb der besten Köche Deutschlands und seinem Kochevent am Domfreihof.

Im Alter von 14 Jahren entdeckte Falko Weiß seine Liebe zum Kochen. Seitdem vergeht kein Tag, an dem es nicht um Rezeptideen, gutes Essen oder neue Ideen geht. Inzwischen betreibt der talentierte und preisgekrönte Berufskoch einen Catering Service und die einzige Kochschule im Trierer Raum. Mit der Eventlocation Palais am Balduinsbrunnen hat die Stadt zudem eine neue Feinschmeckeradresse auf die Karte bekommen. Im ehrlichen Trierer Podcast offenbart der gebürtige Eifeler einen tiefen Einblick in die harte Wettbewerbswelt der besten Köche Deutschlands und sein Kochevent im Astoria auf dem Domfreihof. Zudem verrät Falko, auf welche Tricks er zugreift, wenn beim privaten Catering mal eine Komponente in der Küche vergessen worden ist.