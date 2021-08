Podcast „Im Leben ni(s)cht“ : „Jeder soll tragen, worauf er Bock hat“

Special Trier Es muss nicht immer das Neueste vom Neuen sein: Gebrauchte Kleidung findet immer öfter einen Weg in Fraus und Manns Kleiderschrank. Rebecca Enders spricht im Podcast über ihre Second Hand Boutique.

Bevor ein Kleidungsstück seinen Platz im Regal findet, schaut sich Rebecca Enders die Ware ganz genau an. Passt es zum Style, zur Saison oder ist es vielleicht sogar so schön, dass sie es am liebsten selbst behält. „Ich bin hier sowieso meine beste Kundin", sagt sie stolz über „Liebe auf den 2ten Blick". Das ist der Name ihrer Second Hand Boutique, die sie im Frühling dieses Jahres in der Brückenstraße in Trier eröffnet hat.