Podcast „Im Leben nicht“ : „Wir sind alle freiwillig hier und für die Menschen ist das eine gute Sache!“

Special Waldrach/Schöndorf Das Ticket für einen unbeschwerten und entspannten Tag in der Trierer Innenstadt lösen Ungeimpfte im Testzentrum. Uwe Kichartz spricht im Podcast über das Testzentrum in Waldrach.

Nicht nur in der City, sondern auch auf dem Trierer Umland sind dazu Container aufgestellt, Gemeindezentren umgewidmet worden. So auch in Waldrach im Ruwertal. Dem Aufruf der Verbandsgemeinde sind viele Freiwillige gefolgt. Meist stammen die Ehrenamtlichen von der Feuerwehr und vom Malteser Hilfsdienst.