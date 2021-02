Podcast „Im Leben ni(s)cht“: Dominik Niedenführ, Kofferecke Trier : Ein Geschäft mit „tragendem“ Sortiment

Trier Vom Ledersattel bis hin zum modernen stylischen Rucksack: Das Trierer Geschäft Kofferecke hat einen beachtlichen Wandel im Sortiment über die Jahrzehnte erlebt. Der Chef spricht im ehrlichen Trierer Podcast über Familiengeschichte, Rucksackmoden und Einzelhandel in Trier.

Sie heißen Scout, 4You und Eastpak. Kaum ein anderer Gegenstand hat Generationen so geprägt wie der Rucksack. Was als praktischer Gebrauchsgegenstand begann, entwickelte sich über Jahrzehnte hin zu einem modischen Accessoire, auch wenn der Diercke Weltatlas als Klopper unter den Büchern dem täglichen Schulweg in eine Trainingseinheit verwandelte.