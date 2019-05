Wahlen : Europa: Wo geht die Reise hin?

Trier Podiumsdiskussion vor den EU-Wahlen in der Trierer Tufa: Europäische Krisen, Populismus und die Großregion.

Reeh will die Debattenkultur nun zusammen mit dem Zentrum für Europäische Studien (ZES) an der Uni Trier wieder aufflammen lassen. Und zwar mit einem Thema, das nicht weniger wichtig ist als Frieden, Frauenrechte oder die Freiheit der Liebe: „Europa: Wo geht die Reise hin?“ ist der Titel einer Podiumsdiskussion am 19. Mai um 18 Uhr im großen Saal der Tufa. Anlass ist die Wahl des EU-Parlaments am 26. Mai. Im Mittelpunkt stehen drei Gespräche: