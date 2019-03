später lesen Politik Podiumsdiskussion zur Zukunft Europas Teilen

Twittern

Teilen



Pulse of Europe lädt für Freitag, 5. April, zu einer Podiumsdiskussion über die Parteiprogramme zur Zukunft Europas in den Balkensaal des Jugendzentrums Mergener Hof, Rindertanzstraße 4, in Trier ein.