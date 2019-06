Tradition : Daumen hoch für Pölich beim Wein- und Dorffest

Beim Wein- und Dorffest vom 5. bis 7. Juli in Pölich präsentieren örtliche Winzer ihre Weine. Foto: Christine Bailleux

Pölich Drei Tage Programm warten auf die Besucher. Der Kartenvorverkauf für die große Jungweinprobe am 6. Juli läuft.

(red) Die Pölicher Held, wie die Weinlage im idyllischen Moselort bei Schweich heißt, lädt wieder ein. Das erste Wochenende im Juli steht ganz im Zeichen des Wein- und Dorffests im und am Festzelt beim Kindergarten in der Ortsmitte.

Das Programm beginnt am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr mit der Eröffnung der Stände. Ab 20.30 Uhr heißt es „Wine & Dance“ mit der Band „Sing out loud“ bei freiem Eintritt. Die Gruppe, die bereits im vergangenen Jahr in Pölich aufgetreten ist, spielt Hits für alle Altersklassen.