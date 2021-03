Kostenpflichtiger Inhalt: Serie „Menschen & Motoren“ : Schwimmendes Prachtstück auf der Mosel: Diese Familie liebt ihr Boot

Ein Traum in Holz: Das Boot „Ranja“ aus den 1960er Jahren, unterwegs auf der Mosel bei Pölich im Landkreis Trier-Saarburg. Die vierköpfige Besatzung um Marcus Lünsmann (rechts) genießt den Tag. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Pölich/Konz/Trier Zur fast 60 Jahre alten „Ranja“ gehören zwei Schiffsdiesel und eine vierköpfige Crew. Wir haben die Familie im Pölicher Hafen besucht und uns bei einer Spritztour auf dem Fluss über ihre Leidenschaft unterhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Nordlicht, stimmgewaltig im Trierer Domchor, Experte in Sachen dualer Dieselmotor und Hobbykapitän: Um dieses Anforderungsprofil zu erfüllen, müssten sich wohl mehrere Personen zusammenschließen. Nicht so bei Marcus Lünsmann. Und natürlich bei „Ranja“. Letztere gleich zweimal. Als schwimmendes Prachtstück mit hölzernen Planken, zwei Dieselaggregaten über dem Kiel – und dann noch einmal als junge Dame. Und bei Rabab und Detlev. Ein Quartett der ganz besonderen Art. Und auch eine ganz besondere Geschichte aus unserer Serie „Menschen und Motoren“.

Es ist ein wunderbarer, sonnendurchfluteter Samstagmorgen, als wir uns in dem idyllischen Hafen der Moselgemeinde Pölich (Kreis Trier-Saarburg) treffen. Marcus hat uns eingeladen, möchte uns sein Projekt und seine Crew vorstellen. „Im Sommer liegen wir in Konz, jetzt im Winter in Pölich“, erklärt er.

Das fast 60 Jahre alte Boot „Ranja“ unterwegs auf der Mosel bei Pölich. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Wir, das ist ein fast 60 Jahre altes Holzboot schwedischer Herkunft, das er mit seiner Familie im holländischen Roermond erworben hat. Boote, sagt Lünsmann, habe er von klein auf geliebt. In Schleswig-Hol­stein aufgewachsen, war er dort in einem Ruderclub und von früh auf auch mit dem Segeln vertraut.

Bedingt durch den Beruf des Vaters bei der Bundeswehr schlug die Familie ihren Wohnsitz oft wechselweise auf. Heute hier, morgen dort, ein bisschen Hannes Wader. Marcus Lünsmann studierte an der Technischen Hochschule im oberbayerischen Rosenheim, entwickelte nach dem Studium unter anderem Holzfenster für einen Marktführer.

Vor drei Jahren zog es die Familie aus Stuttgart an die Mosel nach Trier. Dort konnte Marcus Lünsmann zwei Leidenschaften miteinander verbinden, die nur auf den ersten Blick so scheinbar nicht zusammen passen.

Die Liebe zum Wasser und zum Boot war geblieben. In Roermond fand die Familie das, was sie suchte. Ein altes Holzboot aus Skandinavien – etwas ganz Ausgefallenes. Ein hochseetaugliches, schwimmendes Eigenheim. „Wir sind aber noch nicht ganz draußen gewesen“, sagt Lünsmann. Die Energie für das Boot liefern zwei Selbstzünder unter den Planken. Jeder der Dieselmotoren generiert rund 86 PS. „Ranja ist ein Teil von uns“, erzählt der Wahl-Trierer. Aber sie kostet auch viel Zeit, viel Geld und viel Energie. Auf dem Schiff muss jeder mit anpacken. Rund 6000 Euro hat er damals für seine nordische Wikinger-Liebe hingeblättert. Einige weitere Tausend sind hinzugekommen.

Lünsmanns zweite Leidenschaft, der Gesang, liegt derzeit „fest vertaut“ in den Notenblättern. „Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich im Trierer Dom­chor singe, gucken die meisten ganz entgeistert“, erzählt er uns. Aber er möchte weder das Eine noch das Andere missen. Marcus und Detlev haben die beiden Dieseltriebwerke unter den Planken freigelegt. Zwei Getriebe, zwei Wellen. Pro Motor 1000 Kilo warten da unten darauf, dass die Einspritzpumpen ihren Dienst aufnehmen. Damals in den 1960er Jahren wurden sie noch mit einer eigenen Hochdruckleitung für jeden der sechs Zylinder versehen, ohne das spätere Common-Rail-­System.

Ein Traum in Holz: Das fast 60 Jahre alte Boot „Ranja“ unterwegs auf der Mosel bei Pölich. Die vierköpfige Besatzung genießt den Tag. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Marcus, so erzählt er uns, während er am Steuerrad steht, hat den Bootsführerschein erworben. Dass man die alte Funktechnik für die vielen Schleusen auf der Mosel beherrscht, sei ein Vorteil. Wenn einer, der zur Crew gehört, dieses Patent hat, bedeutet das auch, dass jeder andere den „Kahn“ steuern darf und kann. Das erleichtert vieles, sorgt aber auch für eine „flache Hierarchie“ an Bord.

„Wollen wir mal rausfahren?“, fragt er unternehmungslustig. Klar doch. Unter uns schütteln sich die mächtigen Triebwerke, dunkler Rauch am Heck des Schiffs steigt auf. Jetzt beginnt das Gemeinschaftswerk, die Ranja muss durch die Gasse der übrigen im Hafen liegenden Boote mit langen Stangen und mit viel Gefühl der Crew am Bootsrand nach draußen manövriert werden. Der Fluss lädt zu einer mittäglichen Spazierfahrt ein. Ruhig, mit bedächtigem Glucksen und dem beruhigenden, einschläfernden Schwappen der leichten Wellenbrise am Bootsrand, macht sich die Ranja mit ihrer Besatzung auf den Weg.

Ein letztes Winken von der Mitte des Flusses. Mosella schickt ein silbernes, flirrendes Band ans Ufer. Die dunklen Wolken am Heck des Boots haben sich verzogen. Im Bauch der fast 60 Jahre alten hölzernen Schönheit arbeiten die nagelnden Diesel­triebwerke mit stoischer Ruhe: Nimm mich mit, Ranja, auf die Reise ...