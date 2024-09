Ein Stück Moselgeschichte Straußwirtschaft Schömann: Viel Liebe zum Wein und traditionellen Gerichten

Pölich · Die Straußwirtschaft Schömann in der kleinen Gemeinde Pölich an der Mosel zählt wohl zu den ältesten in der Region. Der Familienbetrieb hat sich ganz der Liebe zum Wein und zu traditionellen Gerichten verschrieben. Was Napoleon mit der Straußwirtschaft zu tun hat und warum es hier Moselfisch gibt.

06.09.2024 , 06:54 Uhr

Die Straußwirtschaft Schömann in der kleinen Gemeinde Pölich an der Mosel zählt wohl zu den ältesten in der Region. Der Familienbetrieb hat sich ganz der Liebe zum Wein und zu traditionellen Gerichten verschrieben. Hier findet man keine ausgefallenen Speisen, sondern echte, traditionelle Gerichte, die an die Geschichte der Region erinnern, wie beispielsweise Schinkenbrote, Bratkartoffeln und Käsevariationen. Eine besondere Spezialität sind jedoch die Moselfische. Foto: Simon Schömann

Von Monika Traut-Bonato