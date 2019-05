Lesung : Poetikvorlesung an der Uni Trier

Trier In diesem Jahr richtet die Forschungsgruppe „Lyrik in Transition“ die öffentliche Ringvorlesung der Universität Trier aus. Ihrem Arbeitsgebiet entsprechend haben die Veranstalter für die Vorträge das Format einer Poetikvorlesung gewählt.

Die japanische Lyrikerin Yoko Tawada kommt am Mittwoch, 29. Mai, an die Universität Trier. Ihr Thema: „Von Metaphernwäldern und flüchtigen Abenden“. Die in Tokio geborene Yoko Tawada lebt inzwischen in Berlin und ist weltweit anerkannt für ihr Schreiben zwischen japanischer und deutscher Sprache und Kultur. Transformation und Überwindung von sprachlichen, geografischen sowie körperlichen Grenzen kennzeichnen Yoko Tawadas Poetik. Mit Sprachspielen und Wortwitz arbeitet sie kulturelle Unterschiede heraus, indem sie unter anderem europäische und östliche Mythen aus dem Zusammenhang herauslöst und diese auf originelle Weise umschreibt. Die Poetikvorlesung beginnt um 18.15 Uhr im Hörsaal 9 in Gebäude E der Universität Trier. Weitere Informationen unter

www.lyrik-in-transition.uni-trier.de