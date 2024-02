Dichterwettstreit Triererin Monica Bliss gewinnt Poetry Slam im Mergener Hof

Wenn Comedy die halbe Miete ist und Poesie die andere Hälfte, dann fliegen im Jugendzentrum Mergener Hof in Trier verbal die Fetzen. Sechs Nachwuchstalente bewiesen mit ihren selbst verfassten Texten, was literarisch in ihnen steckte und wie dicht Poesie und Comedy beieinander liegen können.