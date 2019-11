Trier : Politiker fordern Kultur als Pflichtaufgabe

Die Geehrten des ersten Ehrungsempfangs des Kreismusikverbandes Trier-Saarburg. Mit im Bild LMV-Präsident Achim Hallerbach, hintere Reihe (Vierter von rechts) sowie in der vorderen Reihe in der Mitte die drei für 70 und rechts und links daneben die für 60 Jahre Geehrten. Foto: Ursula Schmieder

Trier Erstmals lud der Kreismusikverband Trier-Saarburg zum Ehrungsempfang für Musiker ein. Drei Klarinettisten verrieten, warum sie schon jahrzehntelang dabei sind.

Jeder von ihnen betonte in einer kurzen Ansprache den kulturellen Beitrag von Musikern. Gemeinsames Musizieren verspreche nicht nur Erholung, Ausgleich vom täglichen Stress und Harmonie, betonte Kohley. Es gehöre ebenso dazu, Vereine „zu hegen und zu pflegen“, sich um den Nachwuchs zu kümmern und sich darüber hinaus zu engagieren.

Der immense Einsatz vor Ort müsse dringend unterstützt werden, meint Günther Schartz. Hallerbach, Landrat von Neuwied, hält das schon mit Blick auf Kosten wie für Instrumente und Kleidung für unverzichtbar. Es brauche stabile Rahmenbedingungen, Wertschätzung, Respekt und Attraktivität. Für junge Leute ebenso wie für diejenigen in den mit wachsenden Anforderungen konfrontierten Vorständen.

Wertschätzung motiviert auch die drei seit mehr als 70 Jahren aktiven Klarinettisten. Abgesehen vom Lieblingsinstrument, sagt Arnold Fusenig (83), verbindet sie ihr Engagement im Ortsverein, in der Jugendarbeit oder auf Verbandsebene.

Walfried Schramm (83) schätzt darüber hinaus die Kameradschaft. Und was Winfried Anton (81) motiviert, dürfte für alle drei gelten: „Weil es mir Spaß macht.“

Die Idee für den Ehrungsempfang, musikalisch gestaltet von einem Bläserquartett der Kreismusikschule, hatte Kohleys Vorgänger Erwin Berens, neu ernannter Ehrenvorsitzender des KMV. Ihm gehören laut Geschäftsführer Hermann-Josef Stolz etwa circa 3800 Aktive in 91 Musikvereinen (MV) an. Der nächste Termin ist ein Galakonzert des Kreisorchesters am Sonntag, 24. November.