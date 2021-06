Polizei : Auto in Zemmer-Rodt beschädigt und weitergefahren

Zemmer-Rodt Ein Unbekannter hat laut Polizei am Freitag in Zemmer-Rodt ein Auto beschädigt. Eine Mitarbeiterin parkte ihr Auto am Morgen vor einem dortigen Tapetengeschäft. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrer ihren Wagen vermutlich beim Ausparken beschädigt und sich, ohne den Schaden zu melden, vom Unfallort entfernt hatte.

Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.