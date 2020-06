Polizei : Polizei befreit auf Radweg bei Hermeskeil Radfahrer aus misslicher Lage

Hermeskeil Zu einer hilflosen Person sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Montagnachmittag um 15 Uhr auf einen Fahrradweg im Wald zwischen Hermeskeil und dem saarländischen Nonnweiler alarmiert worden.

Nach Auskunft der Feuerwehr, war dort ein Radfahrer mit einem Liegerad unterwegs. Das Rad habe sich in einem tiefen Schlagloch verkeilt, so dass der Fahrer, der wegen einer Erkrankung das Liegerad benutzt habe, sich nicht mehr selbstständig hätte befreien können. Die zuerst am Unglücksort agekommenen Polizeibeamten hätten den Mann noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreien können. Er sei unverletzt geblieben.