Trier Neue Details zu der Drogenrazzia im Trierer Palastgarten: Laut Polizei wurden viele der mit Drogen erwischten Jugendlichen kurz nachdem sie kontrolliert worden waren, erneut erwischt, als sie „Stoff“ kauften.

Die Polizei beklagt einen zunehmenden sorglosen Umgang mit illegalen Drogen. Das sei auch bei den großangelegten Kontrollen am Dienstag im Trierer Palastgarten festzustellen gewesen. So seien mehrere Personen, nachdem sie Cannabis erworben und anschließend von der Polizei kontrolliert und mit einer Anzeige belegt wurden, erneut in den Palastgarten gegangen um dort Drogen zu erwerben, sagte ein Sprecher des Trierer Polizeipräsidiums. Vielen seien die Gefahren und die strafrechtlichen Folgen im Zusammenhang mit Cannabis und dessen Konsum nicht bewusst. Auch der drohende Entzug der Fahrerlaubnis oder andere Folgen seien den Konsumenten oft nicht bekannt. Die aktuelle Debatte um Legalisierung und die falsche Interpretation der angeblichen Straffreiheit bei Hanfprodukten befördere dies zusätzlich.