Nach Beleidung und Verleumdung der Polizei Nach Instagram-Posts vor Gericht – Trierer Gangsta-Rapper bedauert

Als Jamal54 lässt sich ein 29-Jähriger Trierer in den sozialen Netzwerken und Musik-Kanälen als „Gangsta-Rapper“ feiern. Im Saal des Amtsgerichts Trier besteht seine Fangemeinde nur aus einer weiblichen Begleitung. Dort muss sich H., wie sein wirklicher Name abgekürzt lautet, der Realität des Rechtsstaats in Person von Richterin Hanna Alff beugen.