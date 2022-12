Verdacht auf Betrug : Praxis durchsucht - so laufen die Ermittlungen gegen Arzt aus Trier

Foto: dpa/Jens Kalaene

Trier Einen Monat, nachdem Zivilfahnder Praxisräume in Trier durchsucht haben, geht die Staatsanwaltschaft von langen Ermittlungen aus. Was Abrechnungsbetrug die Allgemeinheit kostet, wie oft er vorkommt und was die Krankenkassen fordern.

Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt zurzeit gegen einen Mediziner aus der Region. Laut Peter Fritzen, Leitender Oberstaatsanwalt in Trier, hat eine Krankenkasse den Arzt und weitere Personen angezeigt, weil dieser medizinische Leistungen zu Unrecht abgerechnet haben soll. Zu näheren Einzelheiten äußert sich der Chefermittler nicht, obwohl inzwischen ein Monat vergangen ist, seitdem die Kripo im Auftrag der Staatsanwaltschaft mehrere Objekte durchsucht und Unterlagen sichergestellt hat. Darunter waren Praxisräume in Trier, die während der Polizeiaktion geschlossen werden mussten. Die Unterlagen werden laut Fritzen derzeit ausgewertet. Das könne mehrere Monate dauern.

Einen Medienbericht, dass am 16. November neben den Praxisräumen in Trier auch Räume desselben Mediziners im Eifelkreis Bitburg-Prüm durchsucht worden seien, bestätigt Fritzen nicht. „Von einer Auskunft dazu, welche Objekte durchsucht wurden, möchte ich absehen, da dies Rückschlüsse auf die Person des Beschuldigten zulassen könnte“, sagt er. Die Staatsanwaltschaft sei verpflichtet, zu ermitteln, und es gelte die Unschuldsvermutung.

Info Mögliche Straftaten im Gesundheitssystem Bewusst falsche Abrechnungen gegenüber Krankenkassen erfüllen laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Trier, Peter Fritzen, den Straftatbestand des Betrugs (Paragraf 263 Strafgesetzbuch). Dieser sieht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. Eine weitere mögliche Straftat im Gesundheitssektor ist Untreue (Paragraf 266), die genauso bestraft werden kann. 2016 sind die Paragrafen 299a und 299b, Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen, in Kraft getreten. Dabei geht es um Zahlungen von Therapieeinrichtungen oder Sanitätshäusern an Mediziner, die wiederum die Einrichtungen bevorzugen. In solchen Fällen von Wirtschaftskriminalität im Gesundheitswesen drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren.

Allgemein erläutert er: „Die Zahl der bei der Staatsanwaltschaft Trier geführten Ermittlungsverfahren gegen Ärzte und Therapeuten wegen des Verdachts falscher Abrechnung ist eher gering.“ Sie variiere von Jahr zu Jahr und liege in der Regel im einstelligen Bereich. „Die Verfahren werden meist aufgrund von Anzeigen der Kassenärztlichen Vereinigung oder von Krankenkassen eingeleitet“, schildert er das Vorgehen. Im Jahr 2022 seien bei der Staatsanwaltschaft Trier bisher keine weiteren Strafanzeigen gegen Ärzte und Therapeuten erstattet worden neben denen, die zu den Durchsuchungen im November geführt haben.

Eine spezielle Statistik für Verurteilungen von Ärzten wegen Abrechnungsbetrugs führt die Staatsanwaltschaft Trier nicht. „Da die Zahl der Ermittlungsverfahren gering ist und nur ein Teil der Verfahren mit einer Verurteilung endet, sind die Verurteilungszahlen ebenfalls gering“, sagt Fritzen.

Auf Anfrage bei einer der größten Krankenkassen, der AOK, verweist ein Pressesprecher darauf, dass es allein im Saarland und in Rheinland-Pfalz im Schnitt mehrere hundert Fälle von Abrechnungsbetrug pro Jahr gebe. Die wenigsten davon landen vor Gericht. Oft enden die Verfahren laut Angaben der Versicherung mit Schadenswiedergutmachungen oder Strafbefehlen.

Große Fälle werden jedoch auch öffentlich. Derzeit läuft unter anderem am Landgericht Koblenz ein entsprechendes Verfahren gegen fünf Frauen und zwei Männer – darunter ein Internist aus Mainz, eine Allgemeinmedizinerin aus Koblenz sowie der Ex-Geschäftsführer eines Sanitätshauses in Mainz. Die Mediziner sollen Rezepte im Wert von 270.000 Euro ausgestellt und das Einlösen der Rezepte in dem Sanitätshaus empfohlen haben. Dafür soll der Geschäftsmann unter anderem Lohnkosten in Höhe von 26.000 Euro übernommen haben. In Bitburg hat das Amtsgericht im Sommer 2020 eine Frau wegen Betrugs zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, die als Patientin unter anderem eine Krebserkrankung vorgetäuscht und so Leistungen für 30.000 Euro erschlichen haben soll (der TV berichtete).

Deutschlandweit ist die AOK laut einer Pressemeldung allein in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 11.000 Hinweisen auf Fehlverhalten nachgegangen. Für ihre Versicherten habe die AOK-Gemeinschaft allein in diesen beiden Jahren 37 Millionen Euro zurückgeholt, die dem Gesundheitswesen durch Abrechnungsbetrug, Manipulationen von Abrechnungen oder Korruption entzogen worden sind.

Die AOK fordert für Rheinland-Pfalz eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich landesweit um solche Fälle kümmert und dagegen vorgeht. Ein Beispiel für eine solche spezialisierte Staatsanwaltschaft gibt es in Bayern. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg angesiedelt.

Der AOK-Sprecher betont: „Alle Kassen sind sehr bemüht, solches Fehlverhalten einzudämmen. Denn das Fehlverhalten führt zu einer Schädigung aller Beitragszahler.“ Auch einzelne Versicherte könnten geschädigt werden, indem zu Beispiel die Qualität der Versorgung nicht gesichert ist und Leistungen durch Menschen erbracht werden, die gar nicht die notwendige Qualifikation haben. So etwas kommt zum Beispiel bei Beatmungspatienten vor, die zu Hause von nicht extra ausgebildeten Pflegekräften behandelt werden.