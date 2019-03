später lesen Kriminalität Geldstrafe nicht bezahlt: Bundespolizei fasst per Haftbefehl gesuchten 55-Jährigen Teilen

Twittern

Teilen



Beamte der Bundespolizei in Trier haben am vergangenen Donnerstag einen Mann in der Kürenzer Straße kontrolliert, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag.