Hauptbahnhof Trier : Polizei greift betrunkene Jugendliche und Kinder auf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Eine 17-jährige Jugendliche und zwei 13-jährige Kinder sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen worden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken