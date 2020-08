Kriminalität : Polizei klärt elf Straftaten in Kenn auf

Kenn Insgesamt elf Straftaten, die sich in der Zeit vom 10. Juni bis 14. August in Kenn ereigneten haben, sind von der Polizei aufgeklärt worden.

Zu den Straftaten gehören drei Aufbrüche von Staubsaugerautomaten einer Autowaschstraße sowie zwei Aufbrüche von Zigarettenautomaten. Zwei weitere Einbruchsdiebstähle in ein Bürogebäude, ein Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle, ein Diebstahl von Werkzeugmaschinen aus einem Firmenfahrzeug sowie ein Gelddiebstahl in der Soccerhalle in Kenn konnten aufgeklärt werden.