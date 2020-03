Blaulicht : Polizei kontrollierte am Hauptbahnhof Trier

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Ein augenscheinlich alkoholisierter 35-Jähriger wurde am Mittwochabend, 21.30 Uhr, von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier kontrolliert. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann stehe unter Führungsaufsicht des Landgerichts Trier.



Laut Beschluss sei es dem bereits vielfach wegen Gewalt- und Drogendelikten Verurteilten verboten, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Bei der Durchsuchung des Rucksacks fand die Polizei laut Bericht vier Flaschen Bier, ein Atemalkohol-Test habe 0,94 Promille ergeben.

Das Bier sei in Verwahrung genommen und der Mann auf freiem Fuß belassen worden, er habe jedoch eine Anklage wegen des Verstoßes gegen richterliche Auflagen erhalten.

Bereits zwei Stunden zuvor - ebenfalls am Hauptbahnhof Trier - wurde ein 14-jähriges Mädchen in Gewahrsam genommen. Sie sei seit dem frühen Morgen aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier verschwunden gewesen.