Corona-Pandemie : Polizei kündigt Kontrollen der Beschränkungen an

Polizei kündigt Kontrollen der Beschränkungen an

Trier Die Einhaltung der Corona-Maßnahmen wird am Wochenende wieder verstärkt überprüft. Das hat die Polizei Trier angekündigt.

Am kommenden Wochenende werden die Dienststellen des Polizeipräsidiums Trier teilweise gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsbehörden wieder die Einhaltung der Corona-Beschränkungen überprüfen. Dabei werden die Einsatzkräfte von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Schwerpunktmäßig werden die Beamten in Trier und in den Mittelzentren unterwegs sein. Dabei stehen Einkaufsstraßen, ÖPNV-Haltestellen und andere öffentliche Plätze auf dem Kontrollplan.

„Wir werden aber auch ein Auge auf die Orte haben, an denen in der Vergangenheit so genannte Corona-Partys stattgefunden haben“, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem. Die Polizei weist darauf hin, dass auch außerhalb dieser Einsätze die Einhaltung der Corona-Vorschriften überprüft wird.