Friedhof Trier-West : Möglicherweise vergiftete Köder

Trier-West Wer mit seinem Hund am Trierer Westfriedhof unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig sein. Die Polizei warnt vor möglicherweise vergifteten Ködern.

Am Mittwoch hatte eine Hundehalterin mehrere rohe Fleischstücke an unterschiedlichen Stellen auf den Grünflächen um den Westfriedhof in Trier herum gesehen. Dazu die Polizei in einer heute verschickten Pressemitteilung: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese vergiftet gewesen sein könnten.“ Daher sollten Hundehalter in diesem Bereich besonders vorsichtig sein.