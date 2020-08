Auch Waffen gefunden : Polizei nimmt sechs mutmaßliche Drogendealer in Trier und Konz fest

Polizei nimmt sechs mutmaßliche Drogendealer in Trier und Konz fest

Trier/Konz Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und des illegalen Waffenbesitzes sind sechs Personen in Trier und Konz festgenommen worden. Bei der Hausdurchsuchung wurden größere Mengen Drogen und verschiedene Waffen gefunden.

Ermittler der Kriminaldirektion Trier haben am Dienstag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Trier mehrere Wohnungen in Trier und Konz durchsucht und sechs Menschen festgenommen. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.