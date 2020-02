Kriminalität : Polizei schnappt Autoknacker in Trier

Trier Die Polizei hat drei Autoaufbrecher in Trier-Nord festgenommen. Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Zeuge.

Am Sonntagmorgen bemerkte ein Zeuge, wie sich mehrere junge Männer an einem Fahrzeug zu schaffen machten.

Gegen 8.17 Uhr hörte der Zeuge in der Max-Brandts-Straße in Trier-Nord das Geräusch von zersplitterndem Glas. Er beobachtete, wie drei Menschen an einem geparkten Transporter hantierten. Ein Täter beugte sich durch ein Fenster ins Innere des Fahrzeugs. Als sie den Zeugen bemerkten, flohen die Täter laut Polizei in unterschiedliche Richtungen.