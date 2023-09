Einsatz Polizei sperrt drei Gleise und Halle am Trierer Hauptbahnhof

Trier · Am Hauptbahnhof in Trier hat die Bundespolizei am Montag mehrere Gleise und die Eingangshalle länger als eine Stunde gesperrt. Der Grund für den Einsatz: ein zurückgelassener Koffer.

18.09.2023, 14:16 Uhr

Foto: TV/Agentur Siko