Sicherheit : Polizei stellt Sicherheitskonzept fürs Trierer Altstadtfest vor

Trier Uniformierte und zivile Streifen der Polizei, Zufahrtssperren und Videoüberwachung sollen beim Trierer Altstadtfest am kommenden Wochenende für Sicherheit sorgen.

100.000 Besucher werden von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, zum Altstadtfest in der Trierer City erwartet. Auf der Festmeile ab der Porta Nigra über Hauptmarkt, Domfreihof und einige Nebenstraßen bis zum Viehmarkt wird es damit voll. Dazu kommt der Trierer Stadtlauf am Sonntag – mit ebenfalls etlichen Besuchern, Sportlern und Straßensperunngen.

Mit technischen Sperren aus Betonteilen, mobilen Durchfahrtssperren und städtischen Fahrzeugen wollen Polizei und Veranstalter verhindern, dass Autos oder LKW ungehindert auf die Straßen und Plätze fahren können. An bestimmten Durchfahrtsstellen werde gewährleistet, dass berechtigte Fahrzeuge passieren dürfen, teilt die Stadtverwaltung per Pressemitteilung mit.

Während des Festes werden Polizeibeamte in Zivil und in Uniform auf der Festmeile unterwegs sein. Die Polizei kündigt dabei auch gezielte Jugendschutzkontrollen an. Ein Teil der uniformierten Beamten ist zudem mit Videokameras, die fest an der Uniform befestigt sind – so genannte Bodycams – ausgestattet. Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdiensts der Stadt und eines privaten Sicherheitsdiensts unterstützen die Polizei bei ihren Maßnahmen.