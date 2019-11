Fast-Diebstahl : Polizei sucht Eigentümer dieses Fahrrads

Trier In der Nacht zum 11. Oktober wurde nahe des Hauptbahnhofs Trier gegen 3 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Kurios: Sie sucht nun nicht das Fahrrad, sondern dessen Besitzer.

Die Polizei fragt deshalb: Wer vermisst seit dem 11. Oktober ein Herrenrad, das ursprünglich blau lackiert war und mit schwarzer Farbe überlackiert wurde? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter Telefon 06502/91570 oder per E-Mail an pischweich@polizei.rlp.de