Politische Kriminalität „Fahndungsplakat“ mit Foto eines rechten Aktivisten: Jetzt ermittelt die Polizei

Das Plakat, von dem der Redaktion ein Foto vorliegt, hat ein Zeuge in Trier-Nord gefunden. Darauf zu sehen sind zwei Fotos von Johannes P., der in Trier als Aktivist der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung und der Revolte Rheinland aktiv ist. Der Mann, der in Trier Politikwissenschaft studiert hat, hat auch schon für die rechte Zeitschrift Sezession geschrieben und ist mit einem YouTube-Kanal aktiv. Das alles sind Informationen, die im Internet frei zugänglich sind.