Unfallflucht in Trier-Biewer : Polizei fahndet nach Fahrer von weißem Transporter

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier-Biewer Ein weißer sprinterähnlicher Kastenwagen hat laut Polizei am Montag gegen 9 Uhr in Trier-Biewer, St.-Jost-Straße 25, einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten silberfarbenen PKW touchiert.

Der Unfallverursacher habe nach dem Unfall angehalten, sich den entstandenen Schaden angeschaut und sei dann in Richtung Friedlandstraße oder weiter in die St.-Jost-Straße davongefahren.