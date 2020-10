Sicherheit und Ordnung : Polizei Trier: Neues Gebäude – neue Telefonnummer

Trier Rund um die Uhr gilt ab sofort die 0651/9779-5210 für dringende Anrufe.

120 Mitarbeiter der Polizeiinspektion Trier sind umgezogen. Sie haben am Montag und Dienstag ihre alte Dienststelle an den Kaiserthermen gegen den Neubau am Hauptbahnhof getauscht (TV vom Dienstag). Die Beamten sorgen nun von der Kürenzer Straße 3 für die Sicherheit der Menschen in und um Trier. Hier entstand ein neuer Gebäudeteil an der ehemaligen Hauptpost.