Zwei Festnahmen : Schlägerei, Diebstähle, Sachbeschädigungen - Polizei Trier zieht Wochenendbilanz

Trier Mit Sachbeschädigungen, Diebstählen und einer Schlägerei hatte die Polizeiinspektion Trier auch am Wochenende wieder einiges zu tun. Zu den Beschädigungen von Fahrzeugen erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Wochenende in der Trierer Innenstadt zu sechs Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Dabei seien in vier Fällen die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheiben erheblich beschädigt worden. Der Tatzeitraum lag in allen Fällen vorrangig in den Abend- bzw. Nachtstunden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779-5210 entgegen.