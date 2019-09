Blaulicht : Polizei sucht flüchtigen Parkrempler

Trier Die Polizeiinspektion Trier sucht nach einem Autofahrer, der am Montag zwischen 12.15 und 13.15 Uhr vor dem Humboldt-Gymnasium einen blauen Peugeot beschädigt und die Unfallstelle einfach verlassen hat.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Telefon 0651/97793200 in Verbindung zu setzen oder sich per E-Mail an pitrier.wache@polizei.rlp.de zu melden.