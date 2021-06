Einsatzbilanz : Polizei Trier zieht positives Fazit nach „heißem“ Fußballsamstag

Erfreulich ruhig verlief laut Polizei Trier der Samstagabend in der wegen des deutschen EM-Spiels gut gefüllten Trierer Innenstadt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Volle Biergärten, hohe Temperaturen und ein Spiel der deutschen Fußballnationalelf: In der Trierer Innenstadt war laut Polizei am Samstagabend einiges los. Die 130 Einsätze vom Wochenende stünden jedoch erfreulicherweise nicht in Verbindung zu EM und Corona-Verstößen.