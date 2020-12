Vorfall in Klinik : Polizei: Vater durfte Säugling aus Trierer Krankenhaus mitnehmen

Die Polizei hat bei dem Einsatz am Freitag in Trier einen sogenannten Taser (Symbolfoto), ein Elektroimpulsgerät, verwendet. Foto: dpa/Paul Zinken

Trier Der 24-jährige Trierer, der am Freitag gegen 11.40 Uhr mit seinem neugeborenen Baby das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen verlassen hat, habe das zu diesem Zeitpunkt nicht widerrechtlich getan. Das erklärte die Polizei am Montagnachmittag. Das Mutterhaus sei zunächst „irrtümlich“ von Kindesentziehung ausgegangen.

Am Freitagnachmittag hatte die Polizei zunächst mitgeteilt, dass der Mann den Säugling „widerrechtlich“ und „unberechtigt“ aus dem Krankenhaus mitgenommen habe (der TV berichtete). Nach weiteren Ermittlungen habe sich allerdings rausgestellt, dass der „Säugling nicht unberechtigt aus dem Trierer Mutterhaus mitgenommen wurde“, hieß es nun am Montag seitens des Polizeipräsidiums.

Der Kindsvater stieg dann in einen Bus der Linie 3. Ein „nacheilender Mitarbeiter des Krankenhauses stoppte die Abfahrt des Busses, bis kurz darauf die Polizei eintraf“, heißt es in dem aktuellen Polizeibericht und weiter: „Hier eskalierte die Situation, da der Polizei die heute bekannten Informationen nicht vorlagen und sie von einer rechtswidrigen Kindesentziehung ausgehen musste.“

Das Klinikum Mutterhaus hatte am Freitag auf Presseanfrage mitgeteilt: „Das Pflegepersonal hat gesehen, wie die Eltern mit dem Kind in den Aufzug gestiegen sind. Daraufhin wurden die Mitarbeiter an der Pforte informiert, die die Eltern aufhalten sollten. Ein Mitarbeiter der Pforte hat dann die Polizei informiert.“ Am Montag betonte das Mutterhaus dann per Pressemitteilung, dass es keine Kindesentführung gegeben habe. „Tatsächlich gab es zwischen dem Pflegepersonal und der sorgeberechtigten Mutter aber noch Abstimmungsbedarf im Hinblick auf die Betreuungssituation des Neugeborenen. Zum Wohl des Kindes war unser Pflegepersonal darum bemüht, das Verlassen des geschützten Klinikbereiches bis zur Klärung der Sachlage abzuwenden. Aus diesem Grund wurde zur Unterstützung auch die Polizei hinzugerufen.“ Weitere Einzelheiten zu den Beteiligten und dem Tatgeschehen könne die Klinik „aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht preisgeben“, heißt es weiter in der Erklärung.