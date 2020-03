Raub : Polizei warnt vor falschen Dachdeckern

Schweich Die Polizei Schweich warnt vor zwei Männern, die ihre Dienste als Dachdecker für angeblich frisch festgestellte Schäden am Hausdach angeboten haben.

Zuletzt traten die beiden Männer in Schweich auf, wo sie einem Ehepaar erklärten, dass sie aktuell in der Nähe gearbeitet und von dort einen Schaden an deren Hausdach feststellt hatten. Bei der Inspektion/Suche nach diesem Schaden im Haus habe dann einer der Täter die Hauseigentümer abgelenkt, während der andere Schmuck für mehrere tausend Euro aus einer auf der Schlafzimmerkommode abgestellten Schmuckkassette stahl.