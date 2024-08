Katze getötet Polizei warnt vor Giftködern in Fell

In der Nacht zum Freitag wurde in Fell im Bereich der Bachstraße/Gartenstraße eine tote Katze durch ihre Besitzer gefunden. Die Katze hatte Anzeichen einer Vergiftungn und es ist davon auszugehen, dass sie einen Giftköder gefressen hat, meldet die Polizei. Äußerlich war die Katze unverletzt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.