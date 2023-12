Trier Polizeiinspektion Trier: Emmerich folgt auf Hamm

Behördenleiterin Anja Rakowski hatte im Rahmen einer Feierstunde noch weitere Personalien zu verkünden: Die Nachfolge von Matthias Emmerich als Leiter des Stabsbereiches 1 im Führungsstab hat Polizeirat David Linnig übernommen. Der 35-jährige Familienvater kehrt damit nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei zurück in sein Heimatpräsidium. Vor seinem Aufstieg in den höheren Polizeidienst war Linnig unter anderem als Abwesenheitsvertreter eines Dienstgruppenleiters bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein tätig.