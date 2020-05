Staatsdienst : Polizeipräsident begrüßt neue Kollegen per Video

Trier 49 Polizist*innen beginnen am 6. Mai ihren Dienst im Polizeipräsidium Trier.

(red) Außergewöhnliche Zeiten erfordern neue Wege. Polizeipräsident Berg richtet sich daher erstmals in einer Videobotschaft an die neuen Kolleginnen und Kollegen und heißt sie in der Behörde willkommen. „Leider müssen wir auf Grund der Corona-Pandemie mit manch liebgewonnener Tradition und Gewohnheit brechen“, erklärt Rudolf Berg. Die traditionelle Begrüßungsveranstaltung in den Räumen der ADD in Trier kann in diesem Jahr nicht stattfinden. So entfällt auch die Zusammenführung der Funktionsträger der Behörde mit den neuen Kollegen, deren Rückhalt und Unterstützung der Behördenleiter im Video zusichert.