Polizei : Zwei Führungspositionen im Polizeipräsidium Trier neu besetzt

Trier Der Führungsstab des Polizeipräsidiums Trier und die Polizeirektion Trier haben neue Chefs. Polizeipräsident Friedel Durben führte die beiden Polizeidirektoren Ralf Krämer und Thomas Wimmer in ihre neuen Ämter ein.

Polizeidirektor Ralf Krämer ist seit über 35 Jahren im Polizeidienst. Bevor er 2016 zum Polizeipräsidium Trier kam, leitete er gut fünf Jahre das Spezialeinsatzkommando der rheinland-pfälzischen Polizei. Anschließend war er Leiter der Polizeiinspektion Trier, bevor er am 1. August 2017 die Leitung der Polizeidirektion Trier übernahm. Der gebürtige Trierer hat während seiner Zeit als Direktionsleiter etliche große Polizeieinsätze in der Stadt und in der Region geleitet. ,,Aufgrund seiner Erfahrung und Kompetenz in der Einsatzbewältigung war er Vorsitzender und Mitglied in vielen landesweiten Gremien”, sagte Polizeipräsident Friedel Durben und ergänzte: ,,Du bringst alles mit, was die Funktion eines Leiters des Führungsstabs erfordert und ich freue mich, Dir heute die Aufgabe des Leiters des Führungsstabes des Polizeipräsidiums Trier übertragen zu können.”