Sicherheit : Polizeipräsidium informiert über Einbruchschutz

Trier (red) Der Tag des Einbruchschutzes findet unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ am Tag der Zeitumstellung auf die Winterzeit statt. Anlässlich des Aktionstages am Sonntag, 25. Oktober, führt das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Trier in dieser Woche eine Telefonaktion durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Fragen rund um den Einbruchschutz stehen unsere Berater den Bürgern am Donnerstag, 22. Oktober, von 12 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0651/201575-66 zur Verfügung.