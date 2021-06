Sicherheit : Grelle Farben sollen Poller besser sichtbar machen

Trier/Saarburg Der Verein Pro Retina setzt sich für eine klare Kennzeichnung ein, damit sehbehinderte Menschen profitieren.

„Die grauen Poller auf dem grauen Bodenbelag sind für Menschen mit Seheinschränkung so gut wie unsichtbar“, erklärt Marion Palm-Stalp, Leiterin der Pro-Retina-Regionalgruppe Trier. Mit selbstgestrickten Poller-Mützen im gelb-schwarzen Muster soll veranschaulicht werden, wie mit kleinen Änderungen Schritte für die Inklusion von Sehbehinderten gemacht werden können. Gelb-schwarze Poller stehen übrigens vor der Kreisverwaltung am Willy-Brandt-Platz.

An den Ampeln in der Trierer Innenstadt gibt es laut Pro Retina zu wenige Signalgeber über Berührung oder Hören. Sie fehlten unter anderem in Nordallee und Feldstraße. Die Schaltungen der Ampeln seien in der Innenstadt zu kurz. Straßenbeläge seien teilweise sehr marode, und Markierungen an Gefahrstellen wie Bordsteinkanten und Treppen fehlten, hieß es.