Verkehr : Für die Poller in Trier fehlt es weiter an der Elektronik - aber nächste Bauschritte sind schon geplant

Manuell lassen sich zwei der Hochsicherheitspoller in der Liebfrauenstraße bedienen. Die Komponenten für die automatische Steuerung fehlen noch immer. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Die versenkbaren Poller in der Straße zum Dom sollten längst in Funktion sein. Warum das noch nicht so ist und wo in den nächsten Monaten neue Sperren gebaut werden.