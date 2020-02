Kirche : Pop-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde

Trier „Mach dir keine Sorgen, Kind! Der Himmel hat einen Plan für dich“ heißt es übersetzt im Song „Don‘t You Worry Child“. Dieser These vom Sorgen und Vertrauen geht die Evangelische Kirchengemeinde Trier im zweiten Pop-Gottesdienst am 23. Februar, 18 Uhr, im Caspar-Olevian-Saal am Willy-Brandt-Platz Trier, nach.



