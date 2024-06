Wetter Nach heftigem Regen: Wie wird es am Abend bei Porta hoch drei mit Jan Delay?

Die Antwort lautet wohl: Besser als während des schweren Wolkenbruchs. Aber vielleicht nicht so trocken, wie man es sich wünschen würde. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Freitag vor starkem Gewitter in Trier. Die amtliche Warnung der Stufe zwei von vier wurde aber nur für eine begrenzte Zeit ausgegeben. Bis 16 Uhr sollte demnach die Gewittergefahr vorüber sein.