Künstler und Termine Porta hoch drei: Diese Stars sind dabei – Alles, was man zum Festival in Trier wissen sollte

Für einen anderen prominenten Namen im Aufgebot von Porta³ sind derzeit noch Karten zu haben. Max Giesinger wird am Donnerstag, 20. Juni, in Trier auf der Bühne stehen. Seit dem vergangenen Jahr ist der Singer-Songwriter mit seinem Album VIER EINHALB auf Tour, diese wird auch noch bis in den November andauern. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Single „80 Millionen“ zur Fußball-EM 2016. Bei der ersten Staffel von der Castingshow The Voice of Germany belegte er 2012 den vierten Platz. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.