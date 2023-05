Konzerte vor der Porta Nigra Porta hoch drei: Diese Stars sind dabei – Alles, was man zum Festival in Trier wissen sollte

Mit seiner Trier-Show ist er mit seiner Single „Zukunft Pink“ noch vor weiteren Konzerten bei großen deutschen Open Airs „Southside“ in Neuhausen ob Eck und „Hurricane“ in Scheeßel wieder auf Tour, bevor er im August auch bei „Rocco del Schlacko“ in Püttlingen auftritt. Vor der Porta mit dabei: die M.I.K. Family aus Berlin, Afro Beat und Pink Punk.