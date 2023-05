Gastronomie in der Trierer Altstadt In der Nähe der Porta Nigra zieht ein Dönerladen ein

Praktisch, wenn schon der Name eines Lokals den Standort verrät. „Ja“, lacht Jamil Hussein, „Porta Kebap würde man nicht in der Nähe der Universität oder in Ehrang vermuten.“ Der 36-Jährige hatte schon lange eine Gastro-Location in der Trierer Fußgängerzone gesucht. Kürzlich ist er fündig geworden in einer, wie er sagt, „absoluten Traumlage“. Im Haus Simeonstraße 3, direkt vis-à-vis der Porta Nigra.